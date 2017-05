EspÃ©rer contre toute espÃ©rance

Dans l'Evangile de ce jour, le Christ annonce que notre peine se changera en joie. Des paroles qui s'adressent à tous, mais surtout à tous ceux qui souffrent, qui connaissent l'épreuve. En ce jour de peine et de deuil en Égypte, où les chrétiens ont été une nouvelle fois victimes d'un attentat, elles résonnent comme une réponse au cri de douleur des chrétiens.



commentaire de l'Évangile par le P. Emmanuel Payen

Espérer contre toute espérance que ces épreuves peuvent déboucher sur une vie nouvelle de paix et de joie, telle est la promesse de Jésus, tel est le signe de la croix qui conduit à la vie nouvelle. Aide-nous Seigneur à vivre ces épreuves de façon solidaire pour coopérer à l'enfantement du monde nouveau, la civilisation de l'amour.

Évangile selon saint Jean 16, 20-23*

Amen, amen, je vous le dis : vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira ; vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais, quand l’enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, tout heureuse qu’un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira ; et votre joie, personne ne vous l’enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions.

*Source: AELF

Chant final: "Que Jésus demeure ma joie" par le Choir of New Collège d'Oxford