"Est-ce de Galilée que vient le Christ ?"

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus enseignait au temple de Jérusalem.

Dans la foule, on avait entendu ses paroles,

et les uns disaient :

« C’est vraiment lui, le Prophète annoncé ! »

D’autres disaient :

« C’est lui le Christ ! »

Mais d’autres encore demandaient :

« Le Christ peut-il venir de Galilée ?

L’Écriture ne dit-elle pas

que c’est de la descendance de David

et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ? »

C’est ainsi que la foule se divisa à cause de lui.

Quelques-uns d’entre eux voulaient l’arrêter,

mais personne ne mit la main sur lui.

Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens,

qui leur demandèrent :

« Pourquoi ne l’avez-vous pas amené ? »

Les gardes répondirent :

« Jamais un homme n’a parlé de la sorte ! »

Les pharisiens leur répliquèrent :

« Alors, vous aussi, vous vous êtes laissé égarer ?

Parmi les chefs du peuple et les pharisiens,

y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ?

Quant à cette foule qui ne sait rien de la Loi,

ce sont des maudits ! »

Nicodème, l’un d’entre eux,

celui qui était allé précédemment trouver Jésus,

leur dit :

« Notre Loi permet-elle de juger un homme

sans l’entendre d’abord pour savoir ce qu’il a fait ? »

Ils lui répondirent :

« Serais- tu, toi aussi, de Galilée ?

Cherche bien, et tu verras

que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée ! »

Puis ils s’en allèrent chacun chez soi.