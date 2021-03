"Ils le condamneront à mort" (Mt 20, 17-28)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus, montant à Jérusalem,

prit à part les Douze disciples

et, en chemin, il leur dit :

« Voici que nous montons à Jérusalem.

Le Fils de l’homme sera livré

aux grands prêtres et aux scribes,

ils le condamneront à mort

et le livreront aux nations païennes

pour qu’elles se moquent de lui,

le flagellent et le crucifient ;

le troisième jour, il ressuscitera. »

Alors la mère des fils de Zébédée

s’approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean,

et elle se prosterna pour lui faire une demande.

Jésus lui dit :

« Que veux-tu ? »

Elle répondit :

« Ordonne que mes deux fils que voici

siègent, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche,

dans ton Royaume. »

Jésus répondit :

« Vous ne savez pas ce que vous demandez.

Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? »

Ils lui disent :

« Nous le pouvons. »

Il leur dit :

« Ma coupe, vous la boirez ;

quant à siéger à ma droite et à ma gauche,

ce n’est pas à moi de l’accorder ;

il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. »

Les dix autres, qui avaient entendu,

s’indignèrent contre les deux frères.

Jésus les appela et dit :

« Vous le savez :

les chefs des nations les commandent en maîtres,

et les grands font sentir leur pouvoir.

Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi :

celui qui veut devenir grand parmi vous

sera votre serviteur ;

et celui qui veut être parmi vous le premier

sera votre esclave.

Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi,

mais pour servir,

et donner sa vie en rançon pour la multitude. »