Je crois donc je change!

La foi chrétienne est un appel à changer. Il ne s'agit pas tant de changer de métier, de maison. Il est plus question de regard, d'état d'esprit. De savoir aller vers l'autre et de porter sur lui un regard nouveau. "La foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte", nous dit saint Jacques.



- Qu'est ce qu'un dogme chrétien?

- En tant que croyant, est-on libre de se soumettre aux injonctions de la religion?

- Que représente l'autorité de l'Église face à la modernité?

"Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ; si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim ! » sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il?

Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire: "Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi."

*Lettre de saint Jacques (Extrait : 2, 14-18)