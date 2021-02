Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus sortit et remarqua un publicain

(c’est-à-dire un collecteur d’impôts)

du nom de Lévi

assis au bureau des impôts.

Il lui dit :

« Suis-moi. »

Abandonnant tout,

l’homme se leva ; et il le suivait.

Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison ;

il y avait là une foule nombreuse de publicains et d’autres gens

attablés avec eux.

Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient

en disant à ses disciples :

« Pourquoi mangez-vous et buvez-vous

avec les publicains et les pécheurs ? »

Jésus leur répondit :

« Ce ne sont pas les gens en bonne santé

qui ont besoin du médecin,

mais les malades.

Je ne suis pas venu appeler des justes

mais des pécheurs,

pour qu’ils se convertissent. »