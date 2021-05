En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Je vous laisse la paix,

je vous donne ma paix ;

ce n’est pas à la manière du monde

que je vous la donne.

Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé.

Vous avez entendu ce que je vous ai dit :

Je m’en vais,

et je reviens vers vous.

Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie

puisque je pars vers le Père,

car le Père est plus grand que moi.

Je vous ai dit ces choses maintenant,

avant qu’elles n’arrivent ;

ainsi, lorsqu’elles arriveront,

vous croirez.

Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous,

car il vient, le prince du monde.

Certes, sur moi il n’a aucune prise,

mais il faut que le monde sache

que j’aime le Père,

et que je fais comme le Père me l’a commandé. »