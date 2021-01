"Jésus appela ceux qu’il voulait pour qu’ils soient avec lui" (Mc 3, 13-19)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

Jésus gravit la montagne,

et il appela ceux qu’il voulait.

Ils vinrent auprès de lui,

et il en institua douze

pour qu’ils soient avec lui

et pour les envoyer proclamer la Bonne Nouvelle

avec le pouvoir d’expulser les démons.

Donc, il établit les Douze :

Pierre – c’est le nom qu’il donna à Simon –,

Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques

– il leur donna le nom de « Boanerguès »,

c’est-à-dire : « Fils du tonnerre » –,

André, Philippe, Barthélemy, Matthieu,

Thomas, Jacques, fils d’Alphée,

Thaddée, Simon le Zélote,

et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra.