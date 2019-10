​Jeudi 26 Septembre « Jean, je l’ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j’entends dire de telles choses ? »

Hérode – nous parlons ici d’Hérode Antipater, sans mauvais jeu de mots un antipathique, un des nombreux fils d’Hérode le Grand. Il règne sur la Galilée à l’époque du Christ et il possède aussi le titre d’intendant du temple de Jérusalem, ce qui lui vaut d’avoir un œil sur les jugements du Sanhédrin et d’être consulté par le préfet romain pour toutes les questions relatives à la religion juive. Entre parenthèses, tout cela nous explique pourquoi un jour, Pilate enverra Jésus comparaître devant lui avant de le condamner.

Hérode est l’exemple même du gars qui est passé à côté, tout prêt du Christ, sans le reconnaître, en pressentant sans doute qu’il se passait quelque chose mais sans s’engager suffisamment pour rencontrer véritablement Jésus. Comprenez-le ce pauvre Hérode Antipater, il a bien du souci… Les affaires ne sont plus celles qu’elles étaient au temps de papa. Il ne règne que sur un petit morceau de l’ancien royaume d’Hérode le Grand, et il est prêt à tout pour en reconquérir quelques miettes. Prêt à tout, d’ailleurs même prêt à épouser sa nièce, la femme de son demi-frère. Il est toujours à courir entre la Palestine et Rome pour plaider sa cause auprès de l’empereur ou pour batailler contre ses belles-familles…

A deux mille ans de distance, tout cela semble bien vain. L’agitation et les manœuvres d’Hérode ne l’ont finalement conduit qu’à l’exil dans nos Pyrénées françaises à Saint Bertrand de Comminges. Pitié pour ceux qu’il a entraîné avec lui dans ses guerres et dans ses combines.

L’épée d’Hérode plane sur nos vies. Nous pouvons nous aussi consacrer le meilleur de nos forces à des entreprises vaines, à des brouilles, à des procès, à la poursuite de plaisirs passagers et de gloires éphémères. Nous pouvons nous aussi nous arrêter à une connaissance toute superficielle de Jésus-Christ, à un vague questionnement, et passer à côté.

Que le Seigneur nous garde d’un tel échec.

Loué soit Jésus-Christ