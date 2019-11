Jeudi 7 novembre « Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit »

Réjouissez-vous avec moi ! Réjouissez-vous pour la brebis perdue et retrouvée ! Réjouissez-vous pour la pièce elle aussi retrouvée ! Réjouissez-vous pour les collecteurs d’impôts et tous les pécheurs publics avec lesquels Jésus prend son repas. Comme pour Zachée, le salut est entré aujourd’hui chez eux. Dieu est venu chercher ceux qui étaient malades et exclus. Le fils de l’homme est venu guérir et sauver ceux qui étaient perdus.

Luc, l’évangéliste Luc, a vraiment l’art de révéler la miséricorde de Dieu manifestée en Jésus ! Le salut ne se mérite pas. Il est don de Dieu. Il est puissance de Dieu qui aime d’un amour préférentiel ceux que personne n’aime. Il est joie de Dieu qui donne la vie. Joie d’un Dieu de tendresse et de bonté. D’un Dieu qui donne et pardonne !

Frères et sœurs prenons le temps de méditer ces paraboles, de contempler Dieu qui se révèle en Jésus. Louons-le du fond du cœur ! Rendons-lui grâce car nous aussi il est venu nous visiter, nous chercher, nous relever. Nous étions perdus, inquiets, préoccupés de notre avenir et voilà que son amour offert change les perspectives.

Et puis interrogeons nous. Où ? Quand ? Comment ? A qui ? Pourrions-nous manifester la puissance de l’amour de Dieu ! Humblement, gratuitement ? Discrètement ! Allez ! Il n’y a que l’embarras du choix, il n’y a pas besoin d’aller bien loin. Les périphéries sont là, à notre porte, qui attendent les messagers de la bonne nouvelle.