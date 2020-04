Jeudi Saint - Office de la derniére Cène par Mgr J-P Delville, évêque de Liège

La célébration du Jeudi saint fait revivre le dernier repas de Jésus Christ avec ses disciples (la Cène). Lors de la messe du Jeudi saint qui a lieu en fin de journée, on répète le geste du lavement des pieds des Apôtres, accompli par Jésus. Ce geste invite à vivre le commandement du service et de l’amour mutuel. Cette année le geste des lavements des pieds, qui n’est pas liturgiquement obligatoire, ne sera pas possible pour des raisons sanitaires. Il pourra être fait à une occasion ultérieure.