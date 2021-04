Jn 10, 22-30 - Père Richard Tardiff

Seigneur Jésus, dans l’Evangile d’aujourd’hui tu es dans le Temple de Jérusalem pour la fête de la dédicace. Te voilà encerclé par une foule qui réclame une confession de ta part. Ils veulent que tu te prononces sur ton identité en tant que Messie. « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c’est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement ! » Ta réponse est sans appel. Tu leur avais déjà dit clairement mais ils ne t’ont pas écouté et ils ne voulaient pas te croire. Tu rajoutes que seulement ceux qui deviennent tes brebis écoutent ta voix. « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. »

Seigneur Jésus tu es le Bon Berger. Tu nous invites dans l’Evangile d’aujourd’hui d’être à ton écoute. Combien il nous coûte parfois d’écouter. Nous avons du mal à nous poser, nous rendre disponible. Nous peinons parfois à nous intéresser à ce que notre prochain nous dit. Nous voudrions que les autres pensent comme nous et nous mettons tant d’objections à ce que nous entendons. Nous ne laissons pas l’autre terminer sa phrase avant d’intervenir. Si cela est vrai vis-à-vis de notre prochain cela peut l’être aussi vis-à-vis de toi, Seigneur, comme nous le voyons dans l’Evangile d’aujourd’hui ! Est-ce que je prends le temps de t’écouter dans le silence, la prière, la lecture de ta Parole ? Seigneur donne moi aujourd’hui la grâce d’être vraiment à ton écoute et ainsi de croire en toi plus pleinement.

Quand nous nous mettons à ton écoute nous découvrons tout le bien que tu souhaites faire pour nous. Tu es le Bon Berger qui veut vaincre notre mort et nous donner la vie éternelle. L’Evangile d’aujourd’hui en fait l’écho.

« Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront. »

Ton œuvre en moi c’est de m’ouvrir le chemin de la vie éternelle. Devant un tel bienfait je veux mettre ma foi et ma confiance en toi. Cette vie éternelle que je reçois de toi témoigne clairement que tu es le Christ. C’est l’œuvre dont tu parles dans le texte d’aujourd’hui « Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. »

Tu nous dis aussi ta fidélité inconditionnelle vis-à-vis de nous. Personne ne pourra nous séparer de toi.

« Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. »

Oui, Seigneur que rien ne puisse me séparer de toi aujourd’hui que rien ne puisse m’arracher de ta main. Reste avec moi tout au long de cette journée.