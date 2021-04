Jn 12, 44-50 - Père Richard Tardiff

Seigneur Jésus dans l’Evangile d’aujourd’hui tu te présentes comme la lumière qui brille dans les ténèbres. « Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Notre société a certainement ses ombres et ses ténèbres ! Nous n’avons qu’à regarder le téléjournal. Il y a tant de violence et d’injustice. Mais ce n’est pas tout. Il y a aussi de la lumière. Elle ne fait pas toujours la une des journaux. Elle passe très souvent sous le silence mais combien de bonnes œuvres se font aussi aujourd’hui : projet de solidarité, œuvres de miséricorde, de justice et de paix. Elles sont toutes fruit de la lumière que tu déposes et que tu fais grandir dans le cœur des hommes. Directement ou indirectement ton Evangile poursuit son chemin dans notre société à travers les chrétiens qui témoignent et agit en ton nom et les hommes de bonne volonté. Est-ce que je fais ma part en tant que baptisé pour faire briller ta lumière dans ce monde ? Est-ce que je m’engage pour la miséricorde, la justice et la paix ? Seigneur je crois en toi et je ne veux pas rester dans les ténèbres de l’égoïsme. Aide-moi à transmettre généreusement ta lumière. Dans un autre Evangile, celle de St Mathieu tu nous dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Seigneur Jésus tu nous dit aussi aujourd’hui que tu n’es pas venu pour juger le monde mais pour le sauver. « Si quelqu’un entend mes paroles et n’y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. » Par cette parole tu nous rappelles qu’il ne suffit pas de juger, de critiquer ou de condamner le mal que nous voyons. C’est certainement nécessaire dans un premier moment mais cela ne suffit pas. Il faut aussi se mettre en route pour vaincre le mal que nous constatons en faisant le bien. Mieux vaut allumer une bougie que de maudire l’obscurité, nous dit le fameux proverbe. Oui, comme toi Seigneur nous sommes appelés à vaincre le mal en faisant le bien. Je ne sauverai peut-être pas le monde, il n’y a que toi Jésus qui peut sauver le monde, mais je peux t’aider par le bien que je peux faire autour de moi. Donne-moi la générosité et le courage pour le faire.