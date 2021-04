Jn 20, 1-9 - Sylvain de Rességuier, diacre - "L’amour court toujours"

Pendant que nous dormions, pendant que le monde dormait, l’amour prenait son élan, il entamait sa course.

Il fait encore nuit et une femme court, puis ce sont deux hommes qui se mettent à courir.

Tous courent vers un tombeau… à quoi bon ? S’il y a bien un lieu où rien ne presse, un lieu de patience immobile, c’est bien un tombeau.

Mais ce tombeau-là, et seulement celui-là, fait courir le monde.

L’amour était dedans.

On avait tué l’amour, on avait mis la main dessus, on l’avait bien rangé dans sa boite, on avait posé une pierre dessus.

C’était pratique et rassurant, on irait le visiter à l’occasion.

Mais l’amour n’est plus dans son tombeau, il s’est remis à courir.

Alors, dans la nuit encore, on se met à lui courir après.

On nous dit : Le disciple que Jésus aimait court plus vite parce qu’il est plus jeune…

Nul n’en sait rien.

Ce que l’on sait, c’est que Jésus l’aimait.

Voilà pourquoi il court plus vite.

Le premier arrivé n’est pas le plus sportif, le plus jeune ou le mieux entraîné, c’est celui que l’amour attire avec le plus de force.

Ce n’est pas la quantité d’amour que nous avons pour le Christ qui nous fait courir vite à sa rencontre… la source d’énergie, c’est l’amour que le Christ a pour nous. Le disciple que Jésus aimait n’est pas forcement le disciple qui aimait Jésus !

La gagnante, la première arrivée, n’oublions pas que c’est Marie-Madeleine, la médaille amoureuse est pour elle.

Depuis ce petit matin agité, l’amour court toujours

Ne pensons pas que nous pourrons le suivre en traînant les pieds.

Ce matin donne le signal de notre course intérieure, non plus vers le tombeau, mais vers celui qui s’en est libéré. Sans compter sur nos propres forces mais sur l’assurance de son amour pour nous.

Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité

A vos marques, prêts, partez !