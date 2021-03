"Joseph fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit"

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie,

de laquelle fut engendré Jésus,

que l’on appelle Christ.

Or, voici comment fut engendré Jésus Christ :

Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ;

avant qu’ils aient habité ensemble,

elle fut enceinte

par l’action de l’Esprit Saint.

Joseph, son époux, qui était un homme juste,

et ne voulait pas la dénoncer publiquement,

décida de la renvoyer en secret.

Comme il avait formé ce projet,

voici que l’ange du Seigneur

lui apparut en songe et lui dit :

« Joseph, fils de David,

ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse,

puisque l’enfant qui est engendré en elle

vient de l’Esprit Saint ;

elle enfantera un fils,

et tu lui donneras le nom de Jésus

(c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve),

car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »

Quand Joseph se réveilla,

il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem

pour la fête de la Pâque.

Quand il eut douze ans,

ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume.

À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient,

le jeune Jésus resta à Jérusalem

à l’insu de ses parents.

Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins,

ils firent une journée de chemin

avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances.

Ne le trouvant pas,

ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher.

C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple,

assis au milieu des docteurs de la Loi :

il les écoutait et leur posait des questions,

et tous ceux qui l’entendaient

s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses.

En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement,

et sa mère lui dit :

« Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?

Vois comme ton père et moi,

nous avons souffert en te cherchant ! »

Il leur dit :

« Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ?

Ne saviez-vous pas

qu’il me faut être chez mon Père ? »

Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait.

Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth,

et il leur était soumis.