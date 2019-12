"L’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le ..." (Jn 20, 2-8)

"L’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau"



Méditation de l'évangile (Jn 20, 2-8) par Stéphane Adam, prêtre du diocèse de Metz.



Chant final: Cantate de Noël BWV 63 duo " Ruft und fleht den Himmel an" Jean-Sébastien BACH