"L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur"

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Quand viendra le Défenseur,

que je vous enverrai d’auprès du Père,

lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père,

il rendra témoignage en ma faveur.

Et vous aussi, vous allez rendre témoignage,

car vous êtes avec moi depuis le commencement.

Je vous parle ainsi, pour que vous ne soyez pas scandalisés.

On vous exclura des assemblées.

Bien plus, l’heure vient où tous ceux qui vous tueront

s’imagineront qu’ils rendent un culte à Dieu.

Ils feront cela, parce qu’ils n’ont connu ni le Père ni moi.

Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela :

quand l’heure sera venue,

vous vous souviendrez que je vous l’avais dit. »

– Acclamons la Parole de Dieu.