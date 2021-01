L'Europe a l'occasion d'une lettre du Pape François (3/5)

Bernard Ibal

Agrégé de philosophie et docteur d’Etat en Sorbonne. Chargé de cours dans divers centres universitaires dont le CU Guilhem de Gellone (Montpellier). Ancien professeur permanent en grandes écoles de management. Président du conseil scientifique de l’Institut des hautes études du monde religieux (IHEMR). Président puis vice-président de l’Institut de recherches économiques et sociales de Marne la Vallée. Membre d’honneur du Conseil économique, social et environnemental national (CESE). Président des Semaines Sociale de Toulouse. Vice-président national des Semaines sociales de France jusqu’en 2016. Vice-président de l’ANRAS (2000 salariés, économie sociale et solidaire). Essayiste : «Aux risques de l’autre »(Le Cerf), « Le 21° siècle en panne d’humanisme » (Bayard)…. « Le paradoxe du bonheur » va paraitre début novembre 2018 chez Salvator.