L'histoire des chrétiens dans l'histoire de France (2/6)

Invités :

Mgr Planet évêque du diocaise de Carcassonne et Narbonne et Bruno Martin prêtre du diocèse de Saint-Étienne et chapelain conventuel ad honorem de l’ordre souverain de Malte. recteur de la cathédrale de Saint-Étienne, il est aussi chargé du cours d’histoire de l’Église du Moyen Âge à l’université catholique de Lyon. Administrateur de la Diana, Société historique et archéologique du Forez, il a publié Histoire des moines de Tamié (1982), ainsi que de nombreux articles concernant les hospitaliers de Saint-Jean ou l’histoire religieuse du Forez.







Recteur de la cathédrale de Saint-Étienne

Chargé de cours à l’université catholique de Lyon



