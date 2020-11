Culte qui sera conduit par le frère Jean-Claude assister de la sœur Jeanne, un culte est un temps particulier de faire vivre notre dialogue avec Dieu dans le quotidien de notre vie. Le thème de ce premier dimanche de l'Avent “la double attente de Jésus le Messie” nous invite également a une double disposition du cœur, un cœur disposé à recevoir en tous l'esprit de Jésus-Christ. C'est le temps de l'avent Noël avant les jours de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ mais aussi un cœur vigilant qui veille à conserver et à entretenir notre foi jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus le roi recevant la parole de grâce que le Dieu de te ce qui nous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que nous aurons souffert un peu de temps et il n'aurait de Tavira lui-même nos affaires mira nous fortifie sera nous rendra inébranlable à main dans ce qui est devenu la tradition de beaucoup d'églises chrétiennes nous précédent ce premier dimanche de l'Avent à l'allumage des bougies pour rester sur le thème de la création de cette année par nos églises nous avons procédé à l'allumage de 4 bougies qui représente l'air le souffle de Dieu l'eau ce sont les eaux de pluie et de vie de Dieu la terre qui représente le symbole sur laquelle les pieds du Christ en marche et les créatures c'est-à-dire nous créé à l'image de Dieu pour ce premier dimanche de l'Avent la première bougie allumée sera dans la bougie l'air qui représente quand je vous ai dit le souffle de Dieu chantant le cantique 53 09 à la page 870 de notre recueil alléluia nous chanterons la strophe 1