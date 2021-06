La liberté, une expérience spirituelle

Nous aspirons tous à la liberté ! Lorsque nous éprouvons son manque c'est bien souvent à cause d'éléments extérieurs. Mais est-ce toujours le cas ?

N'avons-nous pas souvent plus de difficultés à nous libérer des entraves intérieures ? Accéder à la liberté intérieure relève alors d'une démarche

spirituelle que la méditation peut faciliter.



