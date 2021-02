La méditation : l'expérience d'une alliance

L'histoire de la relation de Dieu avec l'humanité s'articule autour d'alliances faites de promesses, de fidélité, de bénédictions...







"Ce rapport de Dieu avec les hommes a évolué. Il n'est pas le même dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et pour nous aujourd’hui que signifie le terme alliance?



