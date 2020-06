La messe chrismale

Cette messe se déroule normalement pendant la semaine sainte. Elle a été célébrée ce mardi 2 juin à 14h30 en la cathédrale de Tours. L'archevêque a béni les autres huiles saintes et consacré le Saint Chrême. Cette huile servira tout au long de l’année pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre.

Au cours de cette messe qui manifeste l’unité de toute l’Église diocésaine autour de son évêque, les prêtres ont renouvellé leurs promesses sacerdotales : vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler, renoncer à eux-mêmes, être fidèles aux engagements attachés à la charge ministérielle, célébrer les sacrements, annoncer la Parole de Dieu avec désintéressement et charité.

Info CEF