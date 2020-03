Tous les jours à 19h12

Chaque dimanche de Carême, Confinement oblige, l'Archevêque de Tours Monseigneur Vincent Jordy, célèbre l'Eucharistie dominicale depuis Tours et pour tous les diocésains. Vivez aussi la messe radiophonique avec Vincent Jordy mardi saint, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint à 19h15 et Pâques à 10h Dans le cadre de sa mission d'Eglise et de proximité, RCF a boulversé ses programmes pour vous permettre de vivre cette présence locale essentielle.