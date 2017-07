La musique est-elle un chemin vers le sacré?

La musique, qu'elle soit sacrée ou non, entre dans les replis de l’âme. C'est Benoît XVI, éminent théologien et grand mélomane, qui a dit: "La musique trouve son origine dans l’amour, la tristesse et la rencontre avec Dieu." Selon le pape émérite, c’est pour célébrer la foi chrétienne que les plus grands nous ont légué de véritables trésors, de Palestrina à Bach, en passant par Haendel, Mozart, Beethoven ou Bruckner.

Certes, les goûts et les conceptions de l'art sacré sont divers et suscitent autant de passions que les grands débats théologiques. Mais la richesse de l'Église ce sont les différentes générations d'artistes, les différentes mentalités, les différentes façons de s'exprimer. Les Angels Music Awards, dont RCF est partenaire, reflètent ainsi toute la grande diversité de l'actuelle scène chrétienne. Rap, reggae, électro... Il en faut pour toutes les sensibilités!