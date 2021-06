La Parole du Dimanche-12ème dimanche du Temps Ordinaire-Année B

PREMIÈRE LECTURE

« Ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots ! » (Jb 38, 1.8-11)

Lecture du livre de Job

Le Seigneur s’adressa à Job du milieu de la tempête et dit :

« Qui donc a retenu la mer avec des portes,

quand elle jaillit du sein primordial ;

quand je lui mis pour vêtement la nuée,

en guise de langes le nuage sombre ;

quand je lui imposai ma limite,

et que je disposai verrou et portes ?

Et je dis : “Tu viendras jusqu’ici !

tu n’iras pas plus loin,

ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots !” »

– Parole du Seigneur.

PSAUME

(106 (107), 21a.22a.24, 25-26a.27b, 28-29, 30-31)

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !

Éternel est son amour !

ou : Alléluia ! (106, 1)

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,

qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce,

ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur

et ses merveilles parmi les océans.

Il parle, et provoque la tempête,

un vent qui soulève les vagues :

portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes,

leur sagesse était engloutie.

Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur,

et lui les a tirés de la détresse,

réduisant la tempête au silence,

faisant taire les vagues.

Ils se réjouissent de les voir s’apaiser,

d’être conduits au port qu’ils désiraient.

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,

de ses merveilles pour les hommes.

DEUXIÈME LECTURE

« Un monde nouveau est déjà né » (2 Co 5, 14-17)

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens

Frères,

l’amour du Christ nous saisit

quand nous pensons qu’un seul est mort pour tous,

et qu’ainsi tous ont passé par la mort.

Car le Christ est mort pour tous,

afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes,

mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux.

Désormais nous ne regardons plus personne

d’une manière simplement humaine :

si nous avons connu le Christ de cette manière,

maintenant nous ne le connaissons plus ainsi.

Si donc quelqu’un est dans le Christ,

il est une créature nouvelle.

Le monde ancien s’en est allé,

un monde nouveau est déjà né.

– Parole du Seigneur.

ÉVANGILE

« Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » (Mc 4, 35-41)

Alléluia. Alléluia.

Un grand prophète s’est levé parmi nous,

et Dieu a visité son peuple.

Alléluia. (Lc 7, 16)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Toute la journée,

Jésus avait parlé à la foule.

Le soir venu, Jésus dit à ses disciples :

« Passons sur l’autre rive. »

Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était,

dans la barque,

et d’autres barques l’accompagnaient.

Survient une violente tempête.

Les vagues se jetaient sur la barque,

si bien que déjà elle se remplissait.

Lui dormait sur le coussin à l’arrière.

Les disciples le réveillent et lui disent :

« Maître, nous sommes perdus ;

cela ne te fait rien ? »

Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer :

« Silence, tais-toi ! »

Le vent tomba,

et il se fit un grand calme.

Jésus leur dit :

« Pourquoi êtes-vous si craintifs ?

N’avez-vous pas encore la foi ? »

Saisis d’une grande crainte,

ils se disaient entre eux :

« Qui est-il donc, celui-ci,

pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »

– Acclamons la Parole de Dieu.