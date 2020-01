La Parole du Dimanche-2ème dimanche du Temps Ordinaire-Année A

Première lecture

« Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre » (Is 49, 3.5-6)

Lecture du livre du prophète Isaïe

Le Seigneur m’a dit :

« Tu es mon serviteur, Israël,

en toi je manifesterai ma splendeur. »

Maintenant le Seigneur parle,

lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère

pour que je sois son serviteur,

que je lui ramène Jacob,

que je lui rassemble Israël.

Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur,

c’est mon Dieu qui est ma force.

Et il dit :

« C’est trop peu que tu sois mon serviteur

pour relever les tribus de Jacob,

ramener les rescapés d’Israël :

je fais de toi la lumière des nations,

pour que mon salut parvienne

jusqu’aux extrémités de la terre. »

– Parole du Seigneur.

Psaume

(Ps 39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd)

R/ Me voici, Seigneur,

je viens faire ta volonté. (cf. Ps 39, 8a.9a)

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur :

il s’est penché vers moi

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,

une louange à notre Dieu.

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,

tu as ouvert mes oreilles ;

tu ne demandais ni holocauste ni victime,

alors j’ai dit : « Voici, je viens. »

Dans le livre, est écrit pour moi

ce que tu veux que je fasse.

Mon Dieu, voilà ce que j’aime :

ta loi me tient aux entrailles.

Vois, je ne retiens pas mes lèvres,

Seigneur, tu le sais.

J’ai dit ton amour et ta vérité

à la grande assemblée.

Deuxième lecture

« À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ » (1 Co 1, 1-3)

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens

Paul, appelé par la volonté de Dieu

pour être apôtre du Christ Jésus,

et Sosthène notre frère,

à l’Église de Dieu qui est à Corinthe,

à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus

et sont appelés à être saints

avec tous ceux qui, en tout lieu,

invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ,

leur Seigneur et le nôtre.

À vous, la grâce et la paix,

de la part de Dieu notre Père

et du Seigneur Jésus Christ.

– Parole du Seigneur.

Évangile

« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 29-34)

Alléluia. Alléluia.

« Le Verbe s’est fait chair,

il a établi parmi nous sa demeure.

À tous ceux qui l’ont reçu,

il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. »

Alléluia. (cf. Jn 1, 14a.12a)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

voyant Jésus venir vers lui,

Jean le Baptiste déclara :

« Voici l’Agneau de Dieu,

qui enlève le péché du monde ;

c’est de lui que j’ai dit :

L’homme qui vient derrière moi

est passé devant moi,

car avant moi il était.

Et moi, je ne le connaissais pas ;

mais, si je suis venu baptiser dans l’eau,

c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. »

Alors Jean rendit ce témoignage :

« J’ai vu l’Esprit

descendre du ciel comme une colombe

et il demeura sur lui.

Et moi, je ne le connaissais pas,

mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit :

‘Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer,

celui-là baptise dans l’Esprit Saint.’

Moi, j’ai vu, et je rends témoignage :

c’est lui le Fils de Dieu. »

– Acclamons la Parole de Dieu.