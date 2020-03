La Parole du Dimanche--4ème dimanche du Carême-Année A

Eric Godaillier

Technicien et animateur et producteur bénévole, il est arrivé à RCF Poitou en 2006. Il aime l'histoire du 20ème siècle et incite les auditeurs à la redécouvrir simplement par l'évocation de faits graves ou anecdotiques. Eric chante et joue la comédie. Sa passion : la radio pour le mystère de ses voix et des sons qu'il aime dénicher, restaurer, mélanger, recréer.