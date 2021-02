La Parole du Dimanche-5ème dimanche du Temps Ordinaire-Année B

PREMIÈRE LECTURE

« Je ne compte que des nuits de souffrance » (Jb 7, 1-4.6-7)

Lecture du livre de Job

Job prit la parole et dit :

« Vraiment, la vie de l’homme sur la terre est une corvée,

il fait des journées de manœuvre.

Comme l’esclave qui désire un peu d’ombre,

comme le manœuvre qui attend sa paye,

depuis des mois je n’ai en partage que le néant,

je ne compte que des nuits de souffrance.

À peine couché, je me dis :

“Quand pourrai-je me lever ?”

Le soir n’en finit pas :

je suis envahi de cauchemars jusqu’à l’aube.

Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand,

ils s’achèvent faute de fil.

Souviens-toi, Seigneur : ma vie n’est qu’un souffle,

mes yeux ne verront plus le bonheur. »

– Parole du Seigneur.

PSAUME

(Ps 146 (147a), 1.3, 4-5, 6-7)

R/ Bénissons le Seigneur

qui guérit nos blessures !

ou : Alléluia ! (Ps 146, 3)

Il est bon de fêter notre Dieu,

il est beau de chanter sa louange :

il guérit les cœurs brisés

et soigne leurs blessures.

Il compte le nombre des étoiles,

il donne à chacune un nom ;

il est grand, il est fort, notre Maître :

nul n’a mesuré son intelligence.

Le Seigneur élève les humbles

et rabaisse jusqu’à terre les impies.

Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce,

jouez pour notre Dieu sur la cithare !

DEUXIÈME LECTURE

« Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! » (1 Co 9, 16-19.22-23)

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens

Frères,

annoncer l’Évangile,

ce n’est pas là pour moi un motif de fierté,

c’est une nécessité qui s’impose à moi.

Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile !

Certes, si je le fais de moi-même,

je mérite une récompense.

Mais je ne le fais pas de moi-même,

c’est une mission qui m’est confiée.

Alors quel est mon mérite ?

C’est d’annoncer l’Évangile

sans rechercher aucun avantage matériel,

et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l’Évangile.

Oui, libre à l’égard de tous,

je me suis fait l’esclave de tous

afin d’en gagner le plus grand nombre possible.

Avec les faibles, j’ai été faible,

pour gagner les faibles.

Je me suis fait tout à tous

pour en sauver à tout prix quelques-uns.

Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile,

pour y avoir part, moi aussi.

– Parole du Seigneur.

ÉVANGILE

« Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies » (Mc 1, 29-39)

Alléluia. Alléluia.

Le Christ a pris nos souffrances,

il a porté nos maladies.

Alléluia. (Mt 8, 17)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm,

Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean,

dans la maison de Simon et d’André.

Or, la belle-mère de Simon était au lit,

elle avait de la fièvre.

Aussitôt, on parla à Jésus de la malade.

Jésus s’approcha,

la saisit par la main

et la fit lever.

La fièvre la quitta,

et elle les servait.

Le soir venu, après le coucher du soleil,

on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal

ou possédés par des démons.

La ville entière se pressait à la porte.

Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies,

et il expulsa beaucoup de démons ;

il empêchait les démons de parler,

parce qu’ils savaient, eux, qui il était.

Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube.

Il sortit et se rendit dans un endroit désert,

et là il priait.

Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche.

Ils le trouvent et lui disent :

« Tout le monde te cherche. »

Jésus leur dit :

« Allons ailleurs, dans les villages voisins,

afin que là aussi je proclame l’Évangile ;

car c’est pour cela que je suis sorti. »

Et il parcourut toute la Galilée,

proclamant l’Évangile dans leurs synagogues,

et expulsant les démons.

– Acclamons la Parole de Dieu.