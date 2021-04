La Parole du dimanche - 6ème dimanche de Pâques - Année B

PREMIÈRE LECTURE

« Même sur les nations païennes, le don de l’Esprit Saint avait été répandu » (Ac 10, 25-26.34-35.44-48)

Lecture du livre des Actes des Apôtres

Comme Pierre arrivait à Césarée

chez Corneille, centurion de l’armée romaine,

celui-ci vint à sa rencontre,

et, tombant à ses pieds, il se prosterna.

Mais Pierre le releva en disant :

« Lève-toi.

Je ne suis qu’un homme, moi aussi. »

Alors Pierre prit la parole et dit :

« En vérité, je le comprends,

Dieu est impartial :

il accueille, quelle que soit la nation,

celui qui le craint

et dont les œuvres sont justes. »

Pierre parlait encore

quand l’Esprit Saint descendit

sur tous ceux qui écoutaient la Parole.

Les croyants qui accompagnaient Pierre,

et qui étaient juifs d’origine,

furent stupéfaits de voir que, même sur les nations,

le don de l’Esprit Saint avait été répandu.

En effet, on les entendait parler en langues

et chanter la grandeur de Dieu.

Pierre dit alors :

« Quelqu’un peut-il

refuser l’eau du baptême

à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint

tout comme nous ? »

Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ.

Alors ils lui demandèrent

de rester quelques jours avec eux.

– Parole du Seigneur.

PSAUME

(Ps 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4)

R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire

et révélé sa justice aux nations.

ou : Alléluia ! (Ps 97, 2)

Chantez au Seigneur un chant nouveau,

car il a fait des merveilles ;

par son bras très saint, par sa main puissante,

il s’est assuré la victoire.

Le Seigneur a fait connaître sa victoire

et révélé sa justice aux nations ;

il s’est rappelé sa fidélité, son amour,

en faveur de la maison d’Israël.

La terre tout entière a vu

la victoire de notre Dieu.

Acclamez le Seigneur, terre entière,

sonnez, chantez, jouez !

DEUXIÈME LECTURE

« Dieu est amour » (1 Jn 4, 7-10)

Lecture de la première lettre de saint Jean

Bien-aimés,

aimons-nous

les uns les autres,

puisque l’amour vient de Dieu.

Celui qui aime est né de Dieu

et connaît Dieu.

Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu,

car Dieu est amour.

Voici comment l’amour de Dieu

s’est manifesté parmi nous :

Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde

pour que nous vivions par lui.

Voici en quoi consiste l’amour :

ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu,

mais c’est lui qui nous a aimés,

et il a envoyé son Fils

en sacrifice de pardon pour nos péchés.

– Parole du Seigneur.

ÉVANGILE

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 9-17)

Alléluia. Alléluia.

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole,

dit le Seigneur ;

mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.

Alléluia. (Jn 14, 23)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Comme le Père m’a aimé,

moi aussi je vous ai aimés.

Demeurez dans mon amour.

Si vous gardez mes commandements,

vous demeurerez dans mon amour,

comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père,

et je demeure dans son amour.

Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous,

et que votre joie soit parfaite.

Mon commandement, le voici :

Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.

Il n’y a pas de plus grand amour

que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.

Vous êtes mes amis

si vous faites ce que je vous commande.

Je ne vous appelle plus serviteurs,

car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ;

je vous appelle mes amis,

car tout ce que j’ai entendu de mon Père,

je vous l’ai fait connaître.

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,

c’est moi qui vous ai choisis et établis

afin que vous alliez,

que vous portiez du fruit,

et que votre fruit demeure.

Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom,

il vous le donnera.

Voici ce que je vous commande :

c’est de vous aimer les uns les autres. »

– Acclamons la Parole de Dieu.