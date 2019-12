La Parole du Dimanche-La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph-Année A

Première lecture

Celui qui craint le Seigneur honore ses parents (Si 3, 2-6.12-14)

Lecture du livre de Ben Sira le Sage

Le Seigneur glorifie le père dans ses enfants,

il renforce l’autorité de la mère sur ses fils.

Celui qui honore son père

obtient le pardon de ses péchés,

celui qui glorifie sa mère

est comme celui qui amasse un trésor.

Celui qui honore son père aura de la joie dans ses enfants,

au jour de sa prière il sera exaucé.

Celui qui glorifie son père verra de longs jours,

celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère.

Mon fils, soutiens ton père dans sa vieillesse,

ne le chagrine pas pendant sa vie.

Même si son esprit l’abandonne, sois indulgent,

ne le méprise pas, toi qui es en pleine force.

Car ta miséricorde envers ton père ne sera pas oubliée,

et elle relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché.

– Parole du Seigneur.

Psaume

(Ps 127 (128), 1-2, 3, 4-5)

R/ Heureux qui craint le Seigneur

et marche selon ses voies ! (Ps 127, 1)

Heureux qui craint le Seigneur

et marche selon ses voies !

Tu te nourriras du travail de tes mains :

Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !

Ta femme sera dans ta maison

comme une vigne généreuse,

et tes fils, autour de la table,

comme des plants d’olivier.

Voilà comment sera béni

l’homme qui craint le Seigneur.

De Sion, que le Seigneur te bénisse !

Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie.

Deuxième lecture

Vivre ensemble dans le Seigneur (Col 3, 12-21)

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens

Frères,

puisque vous avez été choisis par Dieu,

que vous êtes sanctifiés, aimés par lui,

revêtez-vous de tendresse et de compassion,

de bonté, d’humilité, de douceur et de patience.

Supportez-vous les uns les autres,

et pardonnez-vous mutuellement

si vous avez des reproches à vous faire.

Le Seigneur vous a pardonné :

faites de même.

Par-dessus tout cela, ayez l’amour,

qui est le lien le plus parfait.

Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ

à laquelle vous avez été appelés,

vous qui formez un seul corps.

Vivez dans l’action de grâce.

Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ;

instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres

en toute sagesse ;

par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés,

chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance.

Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites,

que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus,

en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père.

Vous les femmes, soyez soumises à votre mari ;

dans le Seigneur, c’est ce qui convient.

Et vous les hommes, aimez votre femme,

ne soyez pas désagréables avec elle.

Vous les enfants, obéissez en toute chose à vos parents ;

cela est beau dans le Seigneur.

Et vous les parents, n’exaspérez pas vos enfants ;

vous risqueriez de les décourager.

– Parole du Seigneur.

Évangile

« Prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte » (Mt 2, 13-15.19-23)

Alléluia. Alléluia.

Que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ ;

que la parole du Christ habite en vous

dans toute sa richesse !

Alléluia. (Col 3, 15a.16a)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Après le départ des mages,

voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph

et lui dit :

« Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère,

et fuis en Égypte.

Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse,

car Hérode va rechercher l’enfant

pour le faire périr. »

Joseph se leva ;

dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère,

et se retira en Égypte,

où il resta jusqu’à la mort d’Hérode,

pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète :

D’Égypte, j’ai appelé mon fils.

Après la mort d’Hérode,

voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte

et lui dit :

« Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère,

et pars pour le pays d’Israël,

car ils sont morts,

ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. »

Joseph se leva,

prit l’enfant et sa mère,

et il entra dans le pays d’Israël.

Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée

à la place de son père Hérode,

il eut peur de s’y rendre.

Averti en songe,

il se retira dans la région de Galilée

et vint habiter dans une ville appelée Nazareth,

pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes :

Il sera appelé Nazaréen.

– Acclamons la Parole de Dieu.