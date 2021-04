Vos Intentions de prière

Christine - Chère communauté des Jésuites de Paris, je vous remercie de prier pour que cette fin de carrière se déroule le mieux possible pour moi. Que l'humilité, la bienveillance et l'amour soient mes guides au quotidien. Que je puisse aider les plus fragiles, être à leur écoute. Merci encore à vous.