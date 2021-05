Vos Intentions de prière

Geneviève - Pour la Paix dans ma famille mes filles Stéphanie et Virginie et la Conversion de leur compagnon Eric et Benoit.que je puisse profiter de mes petits-enfants Margot ,Gaspard que je ne connais pas il aura bientôt 3ans. Qui n'est pas baptisé Pour mon fils Spirituel Prêtre et mon filleul séminariste Gabriel .pour Jocelyn malade et Jocelyn