Vos Intentions de prière

Bernadette - Jésus, donne moi ta confiance en la puissance d'Amout de Ton Père. Comme tu as pu t'abandonner à Lui dans les moments les plus douloureux de Ta Vie sur terre, donne moi de m'en remettre humblement et librement à Sa Volonté. Fais que, comme Toi, je continue à croire que l'Amout l'emportera sur les forces des ténèbres qui m'assiègent en ces