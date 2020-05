La prière en direct de la Communauté de Taizé en Saône et Loire

Pour toute la durée du confinement, RCF retransmet tous les soirs de 20h30 à 21h un temps de prière en DIRECT de la communauté de Taizé. Le déroulement complet de la prière est disponible sur le site de Taizé.

méditation de Frère benoît

Paul écrit : "Toute la création jusqu’à ce jour gémit en travail d’enfantement. Et nous aussi, nous gémissons intérieurement dans l’attente de la rédemption de notre corps." (Rm 8,18-25)

S’il y a un texte de saint Paul qui est bien aujourd’hui d’une brûlante actualité, c’est sans doute ce constat d’une création qui gémit. Une autre traduction dit : "la création tout entière soupire". Ce soupir n’est pourtant pas qu’une plainte désespérée, parce que Paul ajoute : la création souffre les douleurs de l’enfantement.

Et on voit alors bien que la souffrance n’a pas le dernier mot, car elle est en fait un passage vers une joie indicible : la joie d’une naissance.

C’est vrai pour la naissance d’un enfant, au plus intense de la joie, mais aussi, à divers degrés, pour toute autre réalité sociale ou spirituelle, pour tout processus créatif qui aboutit. Dans un temps de persécution pour l’Église naissante, cette parole de saint Paul ouvre une immense espérance : non seulement les souffrances ne dureront pas toujours, mais en plus elles correspondent aux douleurs d’un accouchement. Le verset précédent explique que la création attend la "glorieuse liberté des enfants de Dieu" : il s’agit donc d’une libération.

Et ce qui est vrai de la création entière l’est aussi de nous : "nous aussi, nous gémissons intérieurement dans l’attente de la rédemption". Notre choix d’appartenir au Christ ne nous place pas en dehors du monde, mais au contraire il nous conduit à vivre une solidarité très concrète avec toute notre famille humaine… et avec la planète qui souffre tant aujourd’hui.

Certes, le salut semble parfois loin de nous, même hors de portée. Et c’est justement dans ces moments que l’espérance est probablement la réponse. Comme l’écrit saint Paul : "Voir ce qu’on espère, ce n’est plus l’espérer : ce qu’on voit, comment pourrait-on l’espérer encore ? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c’est l’attendre avec constance." (Rm 8, 24-25.)

Ce soir, le témoignage d’espérance nous est donné par Kathryn, du Canada, qui est aumônier dans des hôpitaux à Birmingham en Angleterre. Elle écrit : "La situation est parfois incroyablement intense et effrayante pour le personnel et les patients. Notre rôle, en tant qu’aumôniers, c’est d’essayer d’être porteurs de paix et d’espérance – en priant souvent, en écoutant, en cheminant avec. Hier, j’ai attendu à la sortie de l’hôpital pour rencontrer les membres du personnel qui quittaient leur poste. J’ai parlé avec une infirmière qui pense beaucoup à ses parents qui habitent en Inde et aux gens qui vivent dans ce pays. Et nous avons aussi parlé de sa préoccupation concernant son retour dans sa famille, auprès de ses enfants, à chaque fois qu’elle rentre de l’hôpital. Elle prend deux douches – une à l’hôpital et une à la maison, avant de saluer ses proches."

Et elle ajoute : "Je découvre que la prière me soutient dans ma situation actuelle d’aumônier d’hôpital. Chaque matin, pendant mes 30 minutes de trajet pour aller au travail, je me surprends à chanter un chant de Taizé encore et encore – c’est un ancrage."

Oui, pour être en solidarité avec la création qui souffre, tous nous avons besoin d’un ancrage intérieur. C’est le thème que frère Alois a retenu pour l’année 2020, sans imaginer alors qu’il prendrait ce sens nouveau dans cette crise sanitaire mondiale : "Toujours en route, jamais déracinés."