La prière en direct de la Communauté de Taizé en Saône et Loire

Vos Intentions de prière

Laurent - Merci de prier pour Sophie et ses 3 jeunes adolescents qui viennent de perdre, François Xavier, 47 ans, leur mari et père, suite à une longue maladie. Il était très courageux, aimant, humble et joyeux. Sophie ne méritait pas cette destinée. Heureusement elle est soutenue dans sa foi.