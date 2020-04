La Vigile Pascale

Célébration présidée par Monseigneur Vincent Jordy Archevêque de Tours.

Père Christophe Raimbault, vicaire général

Père François du Sartel, curé de la Cathédrale



Évangile (Mt 28, 1-10)



Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie Madeleine et l'autre Marie

vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre ; l'ange du Seigneur descendit

du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige.

Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole

et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n'est pas ici, car il est

ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : 'Il est

ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée ; là, vous le verrez.' Voilà ce que j'avais à vous

dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la

nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit :

« Je vous salue. » Elles s'approchèrent,

lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit :

« Soyez sans crainte, allez annoncer à mes

frères qu'ils doivent se rendre en Galilée : c'est là qu'ils me verront. » - Acclamons la Parole de Dieu.