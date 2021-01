Laisse moi parler de la mort

Dolorès Capon, aumônier dans le consistoire de Strasbourg-Neudorf auprès des personnes du grand âge, nous invite à réfléchir au déni actuel de la mort. Regarder la fin de vie en face et pouvoir en parler nous engage sur la route de la sérénité pesonnelle et collective.





Suivi d'un temps de prière et de méditation proposé par Aline Guerrier et Sandra Zurcher aumoniers en milieux hospitaliers.