Le désert est un lieu particulier.

Pour le peuple d’Israël il fut le lieu de l’épreuve physique et spirituelle.



"Pour les Pères du désert celui de l’expérience d’une foi authentique, dans le

dénuement et la solitude, mais aussi dans la rencontre avec Dieu.

La méditation est ce temps privilégié au cours duquel se renforce notre relation à

Dieu, malgré et parfois grâce à nos traversées du désert.



