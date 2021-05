En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Amen, amen, je vous le dis :

ce que vous demanderez au Père en mon nom,

il vous le donnera.

Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom ;

demandez, et vous recevrez :

ainsi votre joie sera parfaite.

En disant cela, je vous ai parlé en images.

L’heure vient où je vous parlerai sans images,

et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père.

Ce jour-là, vous demanderez en mon nom ;

or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous,

car le Père lui-même vous aime,

parce que vous m’avez aimé

et vous avez cru que c’est de Dieu que je suis sorti.

Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde ;

maintenant, je quitte le monde, et je pars vers le Père. »