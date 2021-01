"Le sabbat a été fait pour l’homme, et non pas l'homme pour ..." (Mc 2, 23-28)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Un jour de sabbat,

Jésus marchait à travers les champs de blé ;

et ses disciples, chemin faisant,

se mirent à arracher des épis.

Les pharisiens lui disaient :

« Regarde ce qu’ils font le jour du sabbat !

Cela n’est pas permis. »

Et Jésus leur dit :

« N’avez-vous jamais lu ce que fit David,

lorsqu’il fut dans le besoin et qu’il eut faim,

lui-même et ceux qui l’accompagnaient ?

Au temps du grand prêtre Abiatar,

il entra dans la maison de Dieu

et mangea les pains de l’offrande

que nul n’a le droit de manger, sinon les prêtres,

et il en donna aussi à ceux qui l’accompagnaient. »

Il leur disait encore :

« Le sabbat a été fait pour l’homme,

et non pas l’homme pour le sabbat.

Voilà pourquoi le Fils de l’homme

est maître, même du sabbat. »