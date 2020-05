Le visage de Dieu s'illumine pour nous

À partir du mardi 17 mars et pour toute la durée du confinement, RCF retransmet tous les soirs de 20h30 à 21h un temps de prière en DIRECT de la communauté de Taizé. Le déroulement complet de la prière est disponible sur le site de Taizé.

CONFIEZ VOS INTENTIONS DE PRIÈRE AUX FRÈRES DE TAIZÉ - Les auditeurs de RCF sont invités à faire part de leurs intentions de prière, dont certaines pourront être lues à l'antenne. Toutes seront portées dans la prière par les frères de Taizé.

> Cliquez ici pour confier vos intentions de prière aux frères de Taizé

méditation de Frère RIChard

"Les serviteurs de Dieu verront son visage, et son nom sera sur leurs fronts. Il n’y aura plus de nuit; ils se passeront de lampe ou de soleil pour s’éclairer, car le Seigneur répandra sur eux sa lumière." Ap 22,1-9. La lecture de ce soir nous parle de la rencontre face à face avec Dieu. Les amis de Dieu verront son visage.

Le texte dit « serviteurs », et je viens de dire « amis ». C’est que, dans le langage biblique, « serviteur de Dieu », « servante de Dieu », ce sont des titres d’honneur. Abraham est appelé aussi bien serviteur de Dieu qu’ami de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont ses confidents. Le plus bel exemple est sans doute Marie : elle est « la servante du Seigneur », Dieu lui a confié son fils. En grec, « serviteur de Dieu » se dit Theodoulos, et c’est devenu un prénom, Théodule, un peu rare en français, mais il y a plusieurs saints de ce nom. En arabe, ce même prénom est Abdallah, c’est-à-dire « serviteur de Dieu », et il est en usage chez les chrétiens et les musulmans.

"Les serviteurs de Dieu verront son visage" : cette expression a une longue histoire biblique. « J’irai voir la face de Dieu », disaient les fidèles quand ils montaient au Temple de Jérusalem. Pouvoir voir le visage de quelqu’un, par exemple d’un roi ou d’une autre personne importante, signifiait être bien accueilli. L’expression « cacher sa face », au contraire, se disait du refus d’accueillir et d’écouter. Voir la face de Dieu, c’est faire l’expérience de son bon accueil.

Vient à la mémoire la bénédiction que Moïse a transmise à Aaron pour bénir Israël : Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce ! Que le Seigneur te découvre sa face et t’apporte la paix ! N’avons-nous pas tous fait cette expérience : une soeur, un frère, un ami m’a souri, et avec son sourire, son visage s’est illuminé, et j’ai compris que tout était bien. Ainsi en est-il du visage de Dieu : il s’illumine pour nous, et nous comprenons que nous sommes aimés pour toujours. Comme Dieu demeure invisible, son visage – le visage qui s’illumine pour nous – c’est Jésus.

"Et son nom sera sur leurs fronts" : c’est un signe d’appartenance. Les amis de Dieu lui appartiennent pour toujours.

"Il n’y aura plus de nuit" : comme le jour se termine avec la nuit, notre vie sur terre se termine avec la mort. Mais nous avons entendu : « Il n’y aura plus de nuit ». Cela signifie : « La mort ne sera plus. » Ce ne sont pas l’obscurité et le néant qui ont le dernier mot. Tout ce que la lumière soleil est pour nous maintenant, Dieu le sera pour nous pour toujours. Toute la beauté du monde, le Christ la sera pour nous, avec toute la création transfigurée.

Ce soir, le témoignage d’espérance nous vient d’Istanbul. Le Dominicain italien Claudio Monge y vit depuis plus de quinze ans. Avec des chrétiens de diverses Eglises, il anime tous les mois une prière oecuménique avec les chants de Taizé au coeur de cette mégalopole de Turquie. Depuis le 8 mars, il est confiné dans son couvent avec ses confrères. L’église est fermée. Mais il écrit : « On ne s’ennuie pas. Nous avons été les premiers à organiser une rencontre interreligieuse de prière et de partage en temps de Coronavirus sur la plateforme Zoom. » Et il ajoute: « Je suis très régulièrement la prière du soir de Taizé (ça dépend aussi de la connexion), et j’essaie de traduire en turc des passages, les textes des lectures. Et je poste la vidéo sur le site de notre prière mensuelle d’Istanbul. »