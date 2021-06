« Les foules rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes »

Avec les soeurs de l'Annonciade de Grentheville



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu



En ce temps-là,

Jésus monta en barque, refit la traversée,

et alla dans sa ville de Capharnaüm.

Et voici qu’on lui présenta un paralysé,

couché sur une civière.

Voyant leur foi,

Jésus dit au paralysé :

« Confiance, mon enfant,

tes péchés sont pardonnés. »

Et voici que certains parmi les scribes se disaient :

« Celui-là blasphème. »

Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda :

« Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises ?

En effet, qu’est-ce qui est le plus facile ?

Dire : “Tes péchés sont pardonnés”,

ou bien dire : “Lève-toi et marche” ?

Eh bien ! pour que vous sachiez que le Fils de l’homme

a le pouvoir, sur la terre, de pardonner les péchés…

– Jésus s’adressa alors au paralysé –

lève-toi, prends ta civière,

et rentre dans ta maison. »

Il se leva et rentra dans sa maison.

Voyant cela, les foules furent saisies de crainte,

et rendirent gloire à Dieu

qui a donné un tel pouvoir aux hommes."