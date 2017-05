Les gestes de JÃ©sus qui sauvent

Les gestes de Jésus nous donnent une idée de l'humanité à laquelle nous sommes appelés. Une humanité saine et sainte, libérée de ses peurs, capable de voir et d'entendre. Avec "Guérir - Dix gestes de Jésus qui sauvent" (éd. Salvator), Frère MichaelDavide propose un exercice de lectio divina à partir des dix gestes de guérison du Christ, dans l'Évangile de Matthieu. le moine bénédictin nous invite à entamer une démarche intérieure vers notre part d'humanité restée intacte. "Cette partie d'humanité que le Christ, avec ses paroles et ses gestes de guérison, essaie de nous aider à récupérer pour être à son image."



"On ne peut pas imaginer l'annonce de l'Évangile qui ne soit pas capable de guérir"

Avec le Christ, accomplir notre humanité

Être homme, être femme: dans une perspective chrétienne, c'est un projet - projet d'accomplissement et de croissance. Le pape François parle souvent de "processus". L'humanité, chacun est appelé à la vivre dans une "relation de compassion et de complicité" avec le Christ, guidée par "le désir de chacun de nous d'être au mieux de soi-même". Il y a un désir personnel d'accomplissement, et une rencontre à faire: avec le Christ. "Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir" (Mt 5, 17).



des gestes qui guérissent

"On ne peut pas imaginer l'annonce de l'Évangile qui ne soit pas capable de guérir." C'est là le style apostolique de l'Église, explique le moine bénédictin. Être guérit, cela signifie "être reconnu dans sa souffrance, et assumé dans sa souffrance et sa douleur".

"Dieu peut nous guérir de nos peurs"

Guérir: de nos peurs

Dieu peut nous guérir de nos peurs. "Il y a toujours une résurrection possible." Comme le montre le passage de l'Évangile où les femmes devant le tombeua vide épreovent de la peur. "Le Ressuscité leur donne la possibilité d'aller plsu loins que leurs peur et d'être les premiers témoins de la Résurrection."