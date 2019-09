​Lundi 23 septembre « On met la lampe sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière »

La conclusion de l’Evangile de ce matin a quelque chose de spontanément révoltant : « A celui qui a, on donnera ; et à celui qui n’a pas, même ce qu’il croit avoir sera enlevé. » On croirait entendre Don Salluste dans « La folie des grandeurs » qui affirme avec un cynisme assumé : « les pauvres c’est fait pour être très pauvres et les riches très riches. » Et cette phrase n’est ni un accident ni un oubli puisqu’elle figure tout de même 5 fois dans les Evangiles.

Mais de quoi parle-t-on ? S’il s’agissait d’argent, de nourriture ou de biens matériels, la phrase serait irrecevable et mériterait qu’on écarte l’Evangile. S’agirait-il alors de la foi ? Jésus nous dirait alors que celui qui a une fois solide est appelé à progresser tandis que celui qui n’a qu’une apparence de foi est condamné à la perdre. Mais là encore ce serait d’une injustice redoutable, et qui d’entre nous pourrait affirmer qu’il a la foi, comme une possession assurée…

Pour comprendre cette phrase choquante, il nous faut regarder le contexte. En l’occurrence ici, la phrase qui précède : « faites attention à la manière dont vous écoutez », cette phrase vient comme conclure un chapitre de parabole, d’abord la parabole du semeur, puis la parabole de la lampe. En bref, attention à la manière dont vous écoutez les paraboles, et même, on peut élargir, attention à la manière dont vous écoutez la parole de Dieu. Si vous savez l’écouter avec fruit, alors vous recevrez encore. Et le même texte entendu pour la centième fois continuera de vous nourrir spirituellement. Mais si vous ne savez pas écouter, même le peu que vous pensiez en avoir saisi, sera sans valeur.

Bigre ! Quelle est alors la bonne manière d’écouter. Je n’aurais pas la prétention de vous proposer une réponse définitive. Heureux serai-je si je savais moi-même correctement écouter la parole de Dieu. Mais s’il faut tenter une réponse : écouter cette parole avec la conviction qu’à travers elle, Dieu lui-même me parle ce matin, et que cette parole porte en elle un message qui viendra combler ma soif la plus profonde. Ecouter cette parole avec la volonté ferme de mettre en œuvre les inspirations qu’elle suscitera en moi. Accueillir cette parole avec le désir de la partager, de la redire à quelqu’un qui lui aussi à droit à ce que Dieu lui parle.