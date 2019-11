Lundi 4 novembre « N’invite pas tes amis ; invite des pauvres, des estropiés »

Donner sans attendre de retour. Donner pour que se réjouisse celui qui est invité… et non pas pour se faire valoir, pour accroître ses relations et encourager le bénéficiaire à rendre la pareille. Nous ne sommes pas ici dans l’échange marchand… mais bien dans la joie de donner sans compter, de faire plaisir tout simplement. Le don est désintéressé, sinon ce n’est plus un don. Il est gratuit, généreux, loin de toute logique comptable.

La réflexion que je dispose pourrait relever de la sagesse ou de la réflexion morale. Jésus la formule à un chef des pharisiens qui l’avait invité. Ce n’est pas innocent. Jésus est agacé par le comportement hautain de son hôte et de ses amis pharisiens et docteurs de la Loi. En conseillant d’inviter des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles Jésus provoque son hôte. Il va bien au-delà des usages sociaux. Il cite des exclus chéris de Dieu auquel lui, Jésus, manifeste la force de l’amour qui guérit, remet debout et réintègre. C’est alors qu’il ouvre à la perspective de la résurrection signifiant par là l’enjeu de salut qui se joue à travers la générosité gratuite tandis que le pharisien calculateur n’aura comme seule retombée qu’une piètre invitation formelle de convenance qui l’exclue de fait de la vie éternelle en Dieu. On voit que ça dépasse de loin la leçon de sagesse, l’enjeu, c’est la résurrection ou la privation de la vie éternelle. Alors à nous de choisir notre camp et d’adapter nos pratiques !