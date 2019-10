​Mardi 24 Septembre « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique »

En plein débat sur la PMA pour toutes, l’Evangile de ce jour apparaît presque comme une provocation, Jésus affirme la possibilité pour tous – femmes ou hommes – jeunes ou vieux – de devenir sa mère. Et pour devenir mère du Christ, le protocole est somme toute assez simple : écouter la Parole de Dieu et la mettre en pratique.

Arrêtons-nous un instant sur la possibilité qui nous est offerte : engendrer le Christ, donner le jour au Sauveur. Bien sûr, on peut dire que ce n’est ici qu’une expression, que lorsque le Christ dit « qui est ma mère, qui sont mes frères » Il signifie sans doute « qui sont mes proches ». Mais en même temps, Jésus parle aussi souvent dans l’Evangile, de la nécessité de renaître. Souvenez-vous de la rencontre avec Nicodème quand celui-ci se demande comment on peut naître une seconde fois. Il y a bien dans l’Evangile deux naissances, la première naissance qui est biologique, la seconde naissance lorsqu’une âme s’ouvre à l’amour de Dieu. De même aussi, il y a peut-être deux maternités, et la maternité biologique devient ainsi l’image d’une autre maternité, celle qui donne naissance à la vie éternelle.

Nous pouvons, c’est extraordinaire, donner naissance au Christ dans le cœur de nos frères et de nos sœurs. Si nous nous mettons à l’écoute de la Parole de Dieu, si nous nous laissons pétrir et travailler par elle, si nous nous efforçons de la mettre en œuvre, alors viendront sur nos mains et sur nos lèvres, des gestes et des paroles inspirés qui communiquent réellement la vie du Christ. Bien sûr nous ne serons jamais la source de cette vie, mais elle peut passer à travers nous pour rejoindre celui qui doit renaître. Que c’est beau quand une personne s’arrache à l’inquiétude pour entrer dans la confiance, quand elle cesse de vivre pour elle-même et apprend à se donner, quand elle quitte la morosité pour l’action de grâce, quand elle quitte l’athéisme pour découvrir la foi. Quel honneur pour nous que de pouvoir contribuer à une telle éclosion.

Nous pouvons ce matin prier pour tous ceux qui ne connaîtront pas la paternité ou la maternité biologique, nous pouvons prier aussi pour tous ces parents qui ont su donner la vie biologique à leurs enfants mais désespèrent d’arriver à les faire entrer dans la vie pleine et entière, dans une vie où ces enfants s’épanouiront véritablement. Que le Seigneur donne à chacun cette fécondité surnaturelle par laquelle on communique la vie même de Dieu, Qu’il nous donne à tous et toute de devenir mère du Christ.

Loué soit Jésus Christ.