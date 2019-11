Mardi 5 novembre « Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie »

Jésus doit être bien exaspéré par le comportement du chef des pharisiens qui l’invite. Voilà la troisième fois qu’il raconte une histoire qui a trait au repas et aux invités. Il n’y va pas par quatre chemins : la manière de faire des pharisiens est en opposition complète avec les mœurs du Royaume de Dieu. Car c’est bien de cela dont il est question à travers les conseils d’humilité : quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Ou le conseil de désintéressement : invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, ceux-là même qui ne pourront t’inviter en retour. La parabole d’aujourd’hui en rajoute encore pour ceux qui n’auraient pas compris. Impossible d’entrer dans le Royaume de Dieu, de participer aux festins des noces messianiques, le banquet de l’alliance entre Dieu et l’humanité si on est prisonnier de ses petites affaires, enfermé dans ses intérêts immédiats. Dieu invite ceux qu’on n’attendait pas : ils sont là les pauvres, les malades, les exclus et bien d’autres encore cueillis sur les routes et les sentiers, fantassins du quotidien bien loin des salons huppés de Jérusalem.

« Fais entrer les gens de force » : Voilà une phrase dont l’interprétation dans l’histoire de l’Eglise a manifestement malheureusement suscité des pratiques bien répréhensibles, ne respectant pas la liberté religieuse et justifiant le baptême de ceux qu’on avait réduit en esclavage. Je ne peux plus lire cet évangile depuis que j’ai découvert cela sans mentionner cette sombre page de notre histoire, fort heureusement révolue.

Mais derrière cette parabole on devine l’arrivée massive des païens dans l’Eglise naissante, alors que bien des juifs refusent de reconnaître en Jésus le messie de Dieu. Les premiers invités ne sont pas là, il reste plein de places alors allez chercher ceux qui sont dans la rue, ceux qui sont loin. Mais au-delà des circonstances historiques, celle de la rédaction de l’évangile et celle de son interprétation au XVème XVIème siècle, cette parabole interroge notre disponibilité à l’invitation de Dieu. Sommes-nous prêts à laisser nos intérêts et tout ce qui nous accapare pour entrer dans le projet de Dieu et vivre de sa vie ? Chaque jour nous redisons « que ton règne vienne » mais le voulons-nous vraiment ?