Méditation, Chemin de vie

La pratique de la méditation s’inscrit dans toutes les grandes traditions spirituelles. Elle participe à la connaissance fondamentale de l’homme, de sa vérité, de sa liberté. C’est un exercice de retour à l’essentiel reprendre conscience de la vie qui nous précède et ne prend son sens que dans la relation à l’Autre, aux autres.



Aujourd’hui, nous vous proposons de partir d’un écrit du père Tony RITTER, Père du St Esprit. Après quelques années passée en Afrique, il est revenu dans son Alsace natale pour s’y former à l’école de Karlfied Graff Durkheim, en Forêt Noire, et fonder le Centre spirituel Foi et Mission à Strasbourg.