Méditation du mardi 11 mai 2021 : Pastorale de l'Enseignement Catholique

Avec Claire Lefèvre, animatrice en pastorale scolaire pour l'établissement St Joseph et Agnès Lévêque, animatrice en pastorale scolaire pour les 4èmes et 3èmes à St Joseph (en communion avec Florence de Rouzé et Delphine Despres).



Pendant le 1er confinement, RCF Reims-Ardennes a proposé tous les soirs un temps de méditation.



Un rendez-vous que nombre d'entre vous ont apprécié et qui nous a poussé à le rendre pérrenne dès cette saison 2020/2021.



A écouter du lundi au samedi de 19h12 à 19h30.