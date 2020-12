Méditation du samedi 28 novembre 2020

Méditation préparée par le Père Arnaud Toury et Anne Gernez, et présentée par Anne Deromrée et Brigitte Pitois.



Pendant le confinement, RCF Reims-Ardennes a proposé tous les soirs un temps de méditation.



Un rendez-vous que nombre d'entre vous ont apprécié et qui nous a poussé à le rendre pérrenne dès cette saison 2020/2021.



A écouter du lundi au samedi de 19h12 à 19h30.